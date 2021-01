Fútbol.- Julen Lopetegui: "En el fútbol no se vive de merecimientos sino de los goles"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, felicitó a su equipo por su "grandísimo trabajo" pese a la derrota de este martes ante el Atlético de Madrid por 2-0 y recordó que "en el fútbol no se vive de merecimientos sino de los goles", un aspecto donde su rival fue "superior".

"Tengo esa sensación, sin ninguna duda", replicó Lopetegui en la rueda de prensa posterior al partido y preguntado sobre si habían merecido algo más. "Pero en el fútbol no se vive de los merecimientos sino de los goles y en ese apartado el Atlético ha sido superior", subrayó.

El de Asteasu remarcó "la capacidad para dominar las dos áreas" del conjunto rojiblanco que, "con muy poco", les hizo el 1-0 en el primer tiempo. "Hemos tenido situaciones para hacerles daño, no lo hemos hecho, y el fútbol se rige por los goles", añadió.

El técnico sevillista estaba satisfecho con los suyos. "El equipo ha hecho un grandísimo trabajo viniendo de tres días de recuperación de un partido durísimo ante la Real Sociedad y ante un rival que por circunstancias mayores ha tenido esa posibilidad de estar siete descansando. No se le puede reprochar nada a mi equipo", advirtió.

"Sinceramente, creo que incluso en la primera parte no merecíamos perder, pero no es sencillo hacerle ocasiones al Atlético, no sólo para nosotros sino para todos los equipos, pero hemos lanzado 13 saques de esquina y hemos tenido algunas ocasiones claras. Creo que hemos merecido más", afirmó el guipuzcoano.

Finalmente, el exseleccionador no quiso opinar sobre si el Atlético de Madrid era el favorito para ganar LaLiga Santander. "No soy futurólogo. Ahora, es el líder destacado, pero queda muchísimo", zanjó Lopetegui.