Fútbol.- Megan Rapinoe cree que los que incitaron el asalto al Capitolio "deberían rendir cuentas"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La futbolista estadounidense Megan Rapinoe calificó de una "absoluta locura" lo sucedido la semana pasada en Washington con el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes del todavía presidente Donald Trump y cree que aquellos que lo incitaron "deberían rendir cuentas".

"Creo que la absoluta falta de fondo de algunos legisladores para seguir incitando a la violencia y seguir pidiendo que se anulen las elecciones cuando el mandato ha sido dado por la gente de los Estados Unidos y su pudio el mandato es absolutamente una locura, y creo que deberían rendir cuentas", afirmó Rapinoe en rueda de prensa desde la concentración de la selección estadounidense.

Para la capitana del combinado, lo que se pudo ver "trataba de la supremacía blanca y de mantener la supremacía blanca" y considera que fue "la gota que colmó el vaso" para que la gente se dé cuenta de lo que está atravesando actualmente el país.

"Esta no es la primera vez que vemos una turba asesina como esa. Todas las llamadas a la unidad y a avanzar no pueden venir sin justicia, y si no castigamos esto y lo investigamos en la mayor medida posible, solo alentará a que suceda más veces", advirtió.