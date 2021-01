Fútbol.- Simeone: "Saúl se está ayudando a sí mismo"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, realizó un balance muy positivo del triunfo ante el Sevilla (2-0) en el partido aplazado de la primera jornada de la Liga Santander, y puso el acento en Saúl Ñíguez, que marcó el segundo tanto y pareció reencontrarse con una buena versión después de una temporada complicada para el ilicitano.

"Como en todos los trabajos primero el que tiene que tener la decisión y la fortaleza es uno mismo; y Saúl la tiene. Trabaja, compite, lo sabe y ahora va creciendo. El equipo está jugando como Lemar, que lo está haciendo muy bien, pero compite para encontrar otra vez su lugar", dijo Simeone en rueda de prensa.

"Saúl, desde los 18 ó 19 años, le ha tocado vivir cosas muy buenas pero a veces en el fútbol también te toca vivir situaciones como éstas. No hay ayuda (del entrenador), la ayuda es de uno mismo y Saúl se está ayudando a sí mismo. Su presencia es importante. Hoy metió un muy buen gol y todo esto hace que el equipo compita internamente muy fuerte", agregó Simeone, que también subrayó a otros jugadores como Ángel Correa.

"Uno siempre trabaja para encontrarse con lo mejor, el equipo está trabajando muy bien salvo ese episodio en Cornellá, y me pone muy contento el partido de Correa, necesitaba un partido así, y encima pudo marcar. No saliendo del partido a partido van sucediendo estas cosas que vamos viviendo", dijo el argentino, que sigue regateando la pregunta de si se consideran "favoritos" al título de Liga.

En relación al choque con el Sevilla, el 'Cholo' se mostró muy satisfecho. "Jugábamos contra un rival muy bueno, con una plantilla con muchos recambios, tienen un fútbol muy bueno, logran llevar el juego hacia donde ellos pueden tener superioridad numérica y generan centro desde la bandas con Navas y Aacuña, pero hoy -absolutamente- fue un gran trabajo defensivo como equipo", destacó.

"En el primer tiempo fue un partido más jugado entre ataque y defensa pero encontramos un buen gol de Correa, aunque avisamos antes con Llorente y luego con Suárez. Y en el segundo tiempo empezó otro partido, no pudimos jugar como en el primero, pero sí asomándonos en ataque poco a poco. Y sobre todo con esa fortaleza de todos. De Lemar, de Correa, de Savic…", afirmó.

Además, Simeone dijo que "lo que más ilusión" le hace -antes que ganar LaLiga- es que "los jugadores crezcan, evolucionen…". "Lo que más me gusta es que juguemos con pasión y compromiso desde los últimos 9 años. Y lo otro, el título en cuestión, es una consecuencia de esto que te estoy diciendo", agregó.

Por último, en relación a Moussa Dembélé, que ya está en Madrid para firmar por los colchoneros, el técnico atlético no quiso pronunciarse al respecto: "Estás más informado que yo", le dijo al periodista. "Todavía no me lo han oficializado, está muy avanzado, cuando esté confirmado en la próxima conferencia podré responder sin problemas a la pregunta", finalizó.