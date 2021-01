Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Pedri es un jugador que nos gusta a la mayoría, es evidente"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró que Pedri es "un jugador" que gusta a la "mayoría", algo que considera "evidente" al ser preguntado por las opciones del jugador canario para ser convocado con la absoluta de cara a la Eurocopa de este verano.

"No lo hemos convocado nosotros, pero es un asiduo en las convocatorias de la Sub-21, es un jugador de la casa. En el caso que me ocupa a mí, al ser seleccionador de la absoluta, tengo total preferencia -así me lo ha dicho Luis de la Fuente, como el resto de técnicos- para seleccionar independientemente de la edad", dijo Luis Enrique en declaraciones a 'Vamos' de Movistar.

En este sentido, el técnico asturiano no confirmó si el centrocampista del FC Barcelona, de 18 años, será llamado en la convocatoria del próximo mes de marzo, un buen termómetro si finalmente decide citarle para el Europeo. "Puede ser Pedri o cualquier jugador español hasta marzo. Pedri es un jugador que nos gusta a la mayoría, es evidente", manifestó.

En otras cuestiones, Luis Enrique -que presencia los partidos de Supercopa de España- recordó que vuelve a ver fútbol en directo no sabe "cuánto tiempo después, casi un año". "Pero estas son las condiciones que nos toca vivir", sentenció el seleccionador, que aseguró que se "despega poco del televisor" para seguir el rendimiento de los futbolistas nacionales cada fin de semana.