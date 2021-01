Denuncian desatención de Cuauhtémoc Blanco frente a la pandemia

El presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, denunció que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha estado ausente y no ha tenido coordinación con los alcaldes para atender la emergencia sanitaria.

“Siempre hemos estado así, pensé que esto de la emergencia les iba a mover el cerebro y corazón. Pensé que buscarían enfrentar juntos medidas y acciones en beneficio de los morelenses”, criticó.

A través de sus redes sociales, precisó externó su preocupación por el repunte de contagios de Covid-19 en el municipio de Yautepec y en la entidad. Señaló que no hay camas disponibles y que los hospitales se encuentran al 100% de capacidad.

Asimismo, apuntó que hay un preocupante desabasto de tanques de oxígeno, por lo que es casi imposible conseguirlo en estos momentos.

Buenos días a todas y todos amanecí preocupado y enojado ; En esta mañana junto a mi esposa estamos valorando algunas… Publicado por Agustin Alonso Gutierrez en Jueves, 14 de enero de 2021

“Lo he dicho una y otra vez sin el afán de pelear, sino de hacer reaccionar y poner a trabajar al señor Cuahutémoc Blanco. Morelos necesita que convoques a los alcaldes, que destines presupuesto para ayudar, no a mí, sino al pueblo de Morelos; que digas en conjunto qué hacer, nunca hemos tenido una verdadera reunión donde nos digas con qué puedes ayudar a nuestros pueblos. No se te ve un gramo de preocupación por nuestros pueblos, ya basta y da una luz de interés”, recriminó Alonso Gutiérrez.

Por otro lado, denunció que el Sistema DIF Morelos, no ha implementado un programa de alimentos básicos, y sólo se han limitado a pedir que la ciudadanía no salga, cuando más de un millón de morelenses viven en la informalidad, por lo que no tienen ingresos fijos para alimentación y vivienda.

Como respuesta, el dirigente del Partido Encuentro Solidario en Morelos y hermano del gobernador, Ulises Bravo, denunció al edil de Yautepec por utilizar políticamente las plataformas digitales para desprestigiar al gobierno estatal, y dijo que “se ha hecho lo posible por contener la pandemia”.

