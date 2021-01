AMP.-Coronavirus.-El ministro de Salud chileno, tras sufrir un escrache: "Me recordó a la noche de los cuchillos largos"

El Gobierno impone la cuarentena en 25 comunas tras el aumento de los contagios de coronavirus

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad de Chile, Enrique Paris, ha condenado el escrache sufrido el miércoles por la noche cuando se encontraba en su domicilio, y ha comparado el acto con "la noche de los cuchillos largos de la época nazi".

En una serie de declaraciones al diario 'La Tercera', Paris ha rechazado lo que considera un "hostigamiento" por parte de un grupo de personas que viaja en bicicleta y ha señalado que se trata de "totalitarismo y fascismo puro".

Así, ha expresado que se encuentra evaluando tomar medidas legales contra los "perpetradores" y ha manifestado que "lamenta la situación", que le resulta "incomprensible".

"Acepto la diversidad de opiniones y el respeto al diálogo, en democracia la gente tiene derecho a manifestarse con respeto", ha dicho en relación con aquel sector de la población chilena que ha criticado su gestión de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, ha aseverado que no comprende "por qué van a atacar los domicilios de las personas que, teóricamente, no comparten sus ideas". "Eso es totalitarismo y fascismo puro. Me recordó la noche de los cuchillos largos de la época nazi", ha insistido.

Este mismo jueves, las autoridades sanitarias de Chile han alertado de que un fuerte incremento de la transmisión del virus, que ha superado el "umbral de seguridad" en las 16 regiones del país.

El Gobierno y expertos estiman que es posible que existan más casos de los que realmente han sido detectados de la nueva cepa de coronavirus procedente de Reino Unido, en teoría más contagiosa.

ÚLTIMO BALANCE

El Ministerio de Sanidad ha indicado que en el último día se han registrado 4.177 casos de coronavirus y 90 muertos, lo que sitúa la cifra total desde el inicio de la pandemia en 656.712 contagios y 17.294 fallecidos.

Así, el Gobierno ha anunciado que 25 comunas estarán en cuarentena a partir de este jueves para intentar frenar así la transmisión del virus. En este sentido, ya son 42 las comunas que están bajo cuarentena en todo el país.

Además, el último balance del Ministerio alerta de que actualmente hay 24.800 casos activos en todo el territorio, la cifra más alta desde el pasado mes de julio.

Por otra parte, las autoridades han anunciado que se han detectado 18 casos de coronavirus de la cepa británica. Al menos quince de estos contagios estarían vinculados a un vuelo de Iberia (trece pasajeros y dos contactos estrechos), dos estarían relacionados con un vuelo de Air Francia y otro está siendo investigado.