Desconecta.- ¿Quién es Philip Crowther, el periodista que arrasa en redes sociales con sus intervenciones en seis idiomas?

MADRID, 14 ene. (EDIZIONES)

El periodista Philip Crowther ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales tras la difusión de un vídeo suyo interviniendo como reportero corresponsal para diferentes eventos en diferentes idiomas.

"De Dalton a Washington, aquí está mi cobertura para Associated Press GMS de los eventos de la semana en francés, inglés, español, portugués, alemán y luxemburgués, en ese orden", escribía Philip Crowther el 12 de enero en Twitter en una publicación que cuenta con más de 2 millones de reproducciones y 12.000 'me gusta'.

From Dalton to Washington, here's my coverage for @AP_GMS of last week's events in French, English, Spanish, Portuguese, German, and Luxembourgish, in that order. pic.twitter.com/P6FGnbcRkr

— Philip Crowther (@PhilipinDC) January 12, 2021