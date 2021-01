Estados Unidos.- Parte de Honduras la primera 'caravana' de migrantes de 2021 hacia Estados Unidos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Un grupo de migrantes ha partido este miércoles por la noche desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos, en la primera 'caravana' de la que se tiene constancia en 2021 y que ya ha llevado a Guatemala a elevar el nivel de alerta en las regiones fronterizas.

El grupo, que estaría formado por más de 200 personas, ha partido desde la Gran Terminal de San Pedro Sula dos días antes de lo previsto. La ciudad ha sido punto recurrente de encuentro para quienes emigran hacia el norte, empujados por la falta de oportunidades económicas o por la persecución de las pandillas.

"No tengo oportunidad de trabajo", explica al diario hondureño 'El Heraldo' una de las integrantes de esta 'caravana', que viaja junto a sus dos hijos, de seis y once años. "Aquí no se hace nada. Yo he luchado bastante, me han costado solo a mí mis hijos, soy madre soltera", lamenta.

La autoridades de Honduras, Guatemala y México, países de origen y tránsito de los migrantes, han aumentado sus contactos en las últimas horas para tratar de atender a estas personas, que aspiran a emprender un viaje que se ha antojado imposible para los pocos grupos que se han arriesgado a hacerlo en el último año, debido principalmente a las restricciones por la pandemia de COVID-19.

El Gobierno de Guatemala ha impuesto por decreto el estado de prevención en siete departamentos ante la inminente llegada de los migrantes, tal como hiciese en ocasiones anteriores. Considera que representa un "peligro para la población y el personal de salud", por lo cual establece medidas excepcionales durante un periodo inicial de 15 días.

Este estado de prevención limita las reuniones y amplía los poderes de las fuerzas de seguridad, que pueden disolver cualquier reunión que no cuente con la debida autorización, según el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.

El Gobierno de Alejandro Giammattei ha recordado a quienes quieran entrar que deben presentar pasaporte, un test de coronavirus y los documentos relativos a menores de edad. Los tres países afectados han coincidido en priorizar la atención de los niños que avanzan en esta 'caravana'.

La movilización migratoria ha aumentado en Honduras a raíz del progresivo levantamiento de las restricciones adoptadas para contener la pandemia y de la perspectiva de cambio en Estados Unidos con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Los huracanes que azotaron el país centroamericano a finales de año también han contribuido a ello, como pudo constatarse entre los testimonios de quienes se dieron en cita también en San Pedro Sula la noche del 9 al 10 de diciembre para emprender rumbo al norte. Entonces, este grupo no pudo pasar de Guatemala.