Fútbol.- Font propone "consenso" de candidatos hasta garantizar elecciones con una máxima participación

El candidato quiere anteponer el derecho a voto del socio a "intereses partidistas" y cree que, juntos, pueden ayudar a fichar a Èric Garcia

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El ya candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha abogado por hacer "frente común" y actuar en "consenso" junto a Joan Laporta y Toni Freixa, el resto de candidatos a la presidencia, para ayudar al club y la Junta Gestora a fichar en este mercado y salvaguardar la economía de la entidad hasta poder garantizar la "máxima participación" en unas elecciones que cree no se deberían celebrar el 24 de enero.

"Es una evidencia que el día 24 se puede votar pero habrá muchos socios que no votarán. Queremos garantizar el derecho más fundamental del socio, y es evidente que muchos no votarán el día 24. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para ayudar al club y a la Gestora a que las elecciones sean lo antes posible pero garantizando el voto de todos", expresó en rueda de prensa.

Font, que no quiere volver a ser vinculado con un 'Font quiere aplazar las elecciones', explica que su propuesta sí implica un "retraso", pero debido a que antepone el derecho al socio y a que no quiere unas elecciones con un "20-25 por ciento de participación" y riesgo de no ser "legítimas".

"Propongo esperar a que la situación mejore, y que se trabaje para que si no mejora, no se vaya retrasando todo y se apliquen alternativas, como el voto por correo y otras formas como más puntos de votación y el voto electrónico. Esto es mirar por los intereses del club", argumentó.

De ahí que quiera un frente común temporal, junto a Laporta y Freixa, para coordinarse con la Gestora. "Los tres candidatos y la Gestora podemos ayudar a que las dos decisiones que haya que tomar en dos meses se tomen teniendo en cuento lo que es mejor para el club. Laporta, Freixa y yo tenemos relaciones, conocimientos y hemos trabajo, lo ponemos al servicio del club y éste queda protegido", aseguró.

"Aunemos esfuerzos. Y, si hemos hecho los deberes, las elecciones deberían ser antes del segundo trimestre y con tiempo para que la nueva Junta pueda tomar decisiones de cara al año que viene, o la negociación con Messi, que ya ha dicho que espera. Este acuerdo haría priorizar los intereses del club y de los socios", aportó.

Además, en concreto sobre el mercado de fichajes, asegura que puede ayudar a contratar al defensa central del Manchester City Èric Garcia a un "precio menor". "Dada la situación económica, por mucha lista que una área deportiva pueda tener, se hará poco. Pero me consta que con el City podemos ser creativos para incorporar a Èric Garcia sin impactar en la economía a corto plazo del club y reforzar la plantilla en una posición que el entrenador ha pedido que se refuerce", esgrimió.

"No sería una presidencia de cuatro cabezas", aclaró. "La Gestora debería continuar ejerciendo con sus responsabilidades. Pero los candidatos, ya oficiales, podemos ayudar porque lo que nos mueve a todos es el Barça y queremos que gane y sea más fuerte y pueda hacer frente a sus problemas. Laporta, Freixa y yo tenemos experiencia para ayudar y será mejor así que no con Tusquets sólo", reiteró.

Pese a reconocer que le gustaría disponer de más tiempo para explicar su proyecto al socio y para confrontarlo en debates con los otros candidatos, aseguró que su intención de retrasar las elecciones es para garantizar esa máxima participación. Y también recordó que lleva pidiendo comicios desde el pasado mes de agosto.

"Digo que 'no' se pueden hacer las elecciones el 24 pero no por mi interés, sino que los expertos aseguran que salir de casa e ir a una concentración de personas es un riesgo. Si la participación ya es de por sí baja, y ya hay déficit democrático, al no haber voto por correo ni poder salir de casa este déficit de la baja participación se amplificaría y es algo que no nos podemos permitir", concluyó.

Estos argumentos los expondrá este viernes por la tarde en la reunión a la que han sido convocados los tres candidatos por parte de la Junta Gestora del club, que por la mañana se habrá reunido con las autoridades catalanas para debatir, precisamente, la celebración de las elecciones, previstas para el 24 de enero si no hay cambios.