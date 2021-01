Fútbol/Supercopa.- Courtois: "Este año nos pitan un montón de penaltis"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois lamentó la eliminación en la Supercopa de España (1-2) ante el Athletic Club y afirmó que "no quería entrar la pelota" después de las "buenas ocasiones" de Marco Asensio, además de subrayar que esta temporada les están pitando "un montón de penaltis" en contra.

"Estamos decepcionados, queríamos ganar y jugar la final, y obviamente luchar por el título que ganamos el año pasado. La primera parte nos marca por dos jugadas desafortunadas y en el segundo tiempo tuvimos mala suerte, dos palos, no quería entrar la pelota… En la segunda jugamos bien, la primera pudo ser mejor pero ya está, ellos han pasado", dijo en declaraciones a Movistar +.

Preguntado por la estrategia de presión alta de su rival, el portero belga dijo que es no es motivo de excusa. "Sí, puede ser, ellos apretaron mucho pero nuestra filosofía es jugar desde atrás y esto no debe ser una excusa porque hemos jugado de la misma manera contra otros equipos que juegan con presión alta".

"Creo que el primer gol es un pase desafortunado, que puede pasar, y el segundo gol viene de un fuera de juego previo y después el segundo balón llega el penalti. Una jugada que marca. En el segundo es un penalti", repitió el internacional belga, "este año nos pitan un montón de penaltis", apostilló.

En relación a las ocasiones para empatar, Courtois recordó que Asensio tuvo dos lanzamientos a la madera. "Marco ha tirado a la escuadra y esto es mala suerte, hay que seguir trabajando y luchando. Queda mucha temporada. No creo que nos pase factura no ganar este título, el año pasado dio ánimos, es lógico, pero llegó la cuarentena y no cambió nada. Cuando pierdes no hay que agachar la cabeza, ni dejar de trabajar", sentenció.