Salinas Pliego celebra exoneración de Cienfuegos

El empresario Ricardo Salinas Pliego celebró la decisión de la Fiscalía General de la República de de exonerar a Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que fue acusado en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Acusa AMLO a DEA de fabricar delito a Cienfuegos; respalda exoneración El mandatario mexicano dijo que el Gobierno de México sostiene que debe terminarse la impunidad, pero no puede haber venganzas o ‘inventar delitos’.

El empresario usó su cuenta de Twitter para argumentar su apoyo a la decisión de la FGR de no ejercer acción penal sobre el ex funcionario, Salinas también agregó que las acusaciones eran falsas y al no tener sustento alguno, las autoridades norteamericanas carecían de fundamentos para retenerlo.

FGR exonera a Salvador Cienfuegos de acusaciones en Estados Unidos El ex secretario de la Defensa Nacional fue detenido en Estados Unidos acusado de brindar protección a un grupo del narcotráfico

A lo largo de tres hilos de Twitter, Salinas Pliego mencionó que aquellos que culpaban a Cienfuegos, eran unos “opinólogos” que no tenían ningún fundamento real para sustentar sus acusaciones.

1/ Refrescante, alentador y valiente el juicio de la FGR sobre la no acción penal en el caso del General Cienfuegos. Las acusaciones de los agentes de la DEA y del Departamento de Justicia de EEUU no tenían fundamento alguno. Precisamente por eso tuvieron que soltarlo. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 15, 2021

"Por ningún motivo debemos aceptar el linchamiento popular y mediático… Mucho menos cuando los incitadores son personas tan finas como los de la DEA" recalcó.

La respuesta del empresario no estuvo exenta de polémica, pues muchos internautas mostraron opiniones tanto a favor como en contra del empresario, algunos incluso lo calificaron también como un "opinólogo".

Uno de opinologo y usted de matraquero. — Octavio Zuñiga (@OctavioZalvarez) January 15, 2021

