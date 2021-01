Venezuela.-El embajador de EEUU en Venezuela pide una sola postura internacional frente a Maduro a pesar de la ideología

Guaidó reclama una mayor presión sobre el "régimen" venezolano

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, ha instado este viernes a la comunidad internacional a "aunar posturas" frente a la "dictadura" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, "a pesar de las ideologías".

En un evento telemático organizado por Americas Society, Story ha confirmado que la situación en Venezuela "seguirá siendo una prioridad para Estados Unidos y para el mundo" una vez jure el cargo el presidente electo, Joe Biden, la próxima semana.

El que se ha convertido en el primer embajador del país norteamericano para Venezuela de la última década ha señalado así que "las metas políticas" de Washington han sido "consistentes", si bien se resumen en "elecciones libres y justa y legales" que permitan al pueblo venezolano "decidir su destino".

En este sentido, ha confirmado que la política exterior de la Administración entrante respecto al país caribeño seguirá la misma línea que la trazada por el actual inquilino de la Casa Blanca. Asimismo, ha hecho hincapié en que la comunidad internacional "podría adoptar una postura común", "al margen de la ideología", que condene "la censura, la persecución, las detenciones y violaciones de los Derechos Humanos". "Todo esto tiene cabida en las instituciones actualmente", ha aseverado.

Para Story, la principal pregunta que hay que hacerse respecto al Gobierno venezolano es "si este pondrá los intereses de Venezuela por encima de los suyos propios".

"No hay duda de que el modelo de régimen ha fallado; no puede proveer al pueblo ni ofrecer un futuro de progreso", ha lamentado, antes de insistir en que "las sanciones no tienen nada que ver" con esto. "No pueden hacer nada para evitar que velemos por la democracia y la lucha de los venezolanos", ha argumentado antes de defender que las sanciones "ponen la pelota en la cancha del régimen".

En relación con las elecciones del pasado 6 de diciembre, el diplomático estadounidense ha matizado que "hay que tener en cuenta que 60 países las declararon fraudulentas y dieron su apoyo a la asamblea de 2015".

Asimismo, ha manifestado que la Asamblea Nacional y (Juan) Guaidó "han salvaguardado los recursos de Venezuela y han llamado a la comunidad internacional a condenar las violaciones de Derechos Humanos". Es por ello, ha dicho, que la consulta popular "fue respaldada". "Para denunciar la dictadura de Maduro", ha añadido.

Story ha transmitido además su admiración por la oposición, que ha "conseguido grandes logros mientras se encara a un régimen" y ha recalcado que la comunidad internacional "no puede permitir que Maduro siga en el poder por haber robado las elecciones de 2018".

Sin embargo, ha admitido que "claramente, el régimen querrá dividir a la comunidad internacional a medida que ataca a la oposición dentro de Venezuela". "Si la meta es apoyar al pueblo para que alcance elecciones tenemos que evitar caer en las trampas de Maduro para mantenerse en el poder", ha explicado, antes de hacer un llamamiento a iniciar "negociaciones honestas".

GUAIDÓ INCIDE EN LA IMPORTANCIA DE LA LUCHA INTERNACIONAL

Por su parte, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha reivindicado la lucha por la "recuperación de la democracia, la dignidad y la libertad del venezolano" y ha incidido en la importancia de una respuesta a nivel internacional que ejerza presión sobre Maduro.

El líder opositor ha señalado que las "luchas reivindicativas tienen que llevar a elecciones libres y justas" y ha instado a "revisar los mecanismos de presión". Si bien ha reconocido que la negociación es importante, ha insistido en que "hay que unirse a nivel internacional".

En una clara defensa de las sanciones impuestas contra Venezuela por países como Estados Unidos, ha aseverado que "las peores sanciones que tiene ahora el país es la falta de democracia". "Es necesaria justicia a nivel internacional", ha demandado.

Guaidó ha alertado de que las denuncias y procesos penales abiertos a nivel internacional en la actualidad "no contemplan violaciones acontecidas después de 2018".

"Otro falso dilema de la dictadura es la negociación para ganar tiempo", ha criticado. "El dilema es democracia versus dictadura", ha manifestado antes de reiterar que la meta es la "recuperación de la democracia y la libertad". "El objetivo de la dictadura es aniquilar la alternativa democrática, como en Cuba u otros países con regímenes totalitarios", ha sostenido.

Guaidó ha recordado por último que "a pesar de la lucha y la persecución siguen adelante". "146 diputados el pasado 5 de enero a pesar del fraude se mantienen firmes respetando el parlamento en unanimidad de todos los partidos. (…) No nos van a detener", ha zanjado.