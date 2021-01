Coronavirus.- Nigeria aplaza la compra de vacunas a la espera de valorar la oferta y la disponibilidad de los fármacos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno nigeriano sigue todavía sin comprar vacunas contra el coronavirus, a la espera de evaluar los precios de los diferentes fármacos, su disponibilidad y la logística requerida en un despliegue nacional.

El ministro de Estado de Salud, Adeleke Olurunnimbe Mamora, ha explicado que una vez que el Gobierno determine qué vacunas son accesibles y asequibles, las autoridades deben considerar los problemas de almacenamiento y distribución mientras se preparan para inyectar a 200 millones de personas en el estado más poblado de África.

"No hemos hecho ninguna compra en este momento", ha explicado Mamora a Bloomberg en una entrevista telefónica. "No nos estamos restringiendo a una vacuna en particular. Nos guiaremos por muchos factores", ha añadido.

Nigeria prepara un ambicioso plan para vacunar hasta el 40% de la población este año, pero esta iniciativa ha sido cuestionada por expertos y funcionarios, quienes temen que el Gobierno carezca de los recursos y la infraestructura en un país plagado de cortes de energía diarios y carreteras y puentes abandonados.

Faisal Shuaib, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Desarrollo de la Atención Primaria de la Salud de Nigeria, explicó el jueves que el país espera recibir 100.000 dosis de la inyección de Pfizer Inc. a finales de enero a través de la iniciativa Covax.

En una entrevista con Bloomberg TV, Shuaib ha comentado que la nación de África Occidental ha asegurado servicios para instalaciones de almacenamiento ultrafrío para mantener y distribuir las vacunas.

Aunque el número de infecciones en África ha palidecido en comparación con otras regiones, un reciente aumento en los casos ha generado temores de que el patógeno se esté propagando más rápidamente en un continente mal preparado para él.

Los hospitales de África, desde Senegal hasta Nigeria y Zimbabue, están luchando contra un aumento de las infecciones que está abrumando a los centros de salud que ya carecen de camas, equipo básico y personal.

Nigeria ha notificado oficialmente 107.345 casos, con 1.413 muertes, pero la mayoría de las personas no pueden acceder fácilmente a las pruebas. Hasta ahora solo se han realizado alrededor de 1,1 millones de pruebas.