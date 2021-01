Fútbol/Supercopa.- Griezmann: "Cuando pierdes una final todos los sentimientos son malos"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El delantero del FC Barcelona Antoine Griezmann dejó claro que "todos los sentimientos son malos" cuando uno pierde una final como la de este domingo de la Supercopa de España, donde sus dos goles no bastaron para batir un Athletic Club que siempre "lo da todo hasta el último minuto".

"Adivina cómo estamos. Jodidos, enfadados, molestos, de todo. Cuando pierdes una final todos los sentimientos son malos", apuntó Griezmann tras el partido al micrófono de 'Movistar+'.

El jugador de Macon recalcó que sabían de la dificultad del choque porque "los equipos de Marcelino trabajan muy bien y presionan muy bien". "Eso es lo que tiene el Athletic, que lo dan todo hasta el último minuto, y es lo que ha pasado", admitió.

El '7' blaugrana lamentó "los errores en las jugadas de estrategia", "Es algo que hay que mejorar y trabajarlo en la semana. Creo que estuvieron mal defendidas y ya hemos visto que son detalles muy importantes para definir un partido", apuntó.

Finalmente, Griezmann eludió opinar sobre la expulsión final por roja directa de Leo Messi. "No he visto la jugada yo iba al centro. No he podido ver la imagen, no sé que ha pasado", zanjó el delantero francés.