México.- López Obrador asegura que se jubilará tras finalizar su mandato

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado en una inauguración este sábado que se "jubilará" cuando su mandato termine en 2024, ya que no quiere ser "un dirigente perpetuo".

"Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno", ha asegurado en declaraciones recogidas por el diario local 'El Universal'.

López Obrador ha justificado así su "intensidad" con el resto de miembros de su Ejecutivo para que terminen sus proyectos en lo que quede de mandato.

Además, el presidente ha mostrado su confianza en el "relevo generacional" para continuar "el movimiento de transformación".

El mandatario también se ha pronunciado sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral de que debe abstenerse de emitir opiniones sobre las elecciones del 6 de junio en sus ruedas de prensa matinales y ha señalado que se pronunciará en redes sociales mientras no lo censuren.