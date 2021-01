“Puedo hacer lo que quiera en mi casa”: jóvenes se niegan a detener fiesta Covid

La alcaldía Cuajimalpa suspendió la noche de este viernes una "fiesta Covid" realizada en avenida Stim, en la colonia Chamizal, luego de ser reportada por vecinos en pleno semáforo epidemiológico rojo por la pandemia de coronavirus.

El operativo contra fiestas clandestinas llegó al punto para solicitar a las personas se retiraran del lugar por seguridad sanitaria y evitar contagios de Covid-19 en la alcaldía Cuajimalpa.

Al lugar arribaron elementos de la policía auxiliar y personal de la alcaldía, quienes participan todos los días en los operativos contra fiestas clandestinas; sin embargo, los habitantes del domicilio se negaron a detener la fiesta durante hora y media argumentando que "podían hacer lo que quisieran dentro de su casa".

-"A ver, propiedad privada, puedo hacer lo que quiera en mi casa", se escucha decir a un joven a las autoridades, quienes insistieron en reiteradas ocasiones en detener la fiesta.

-"Estamos en semáforo rojo, les pedimos que desalojen el área, la verdad esta es una falta de respeto, incluso para las personas que han estado falleciendo, para los médicos, para las enfermeras", se escucha decir a un trabajador que acudió a parar la reunión.

A través de redes sociales, Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México y a los diputados locales, que en manera de lo posible, se implementen medidas más severas para que la ciudadanía entienda que debe de quedarse en casa, ya que todo este tipo de acciones encaminadas a evitar la conglomeración de más de 10 personas en un lugar es única y exclusivamente para resguardar la salud de ellos y sus familias, así como de las personas que están día a día luchando contra esta pandemia.

Los operativos contra fiestas clandestinas iniciaron desde el 18 de diciembre del 2020 en la demarcación, luego de que el Gobierno de la Ciudad anunció el regreso al semáforo rojo.

"Inconscientes e inhumanos, me muero de rabia, por un lado estoy buscando un hospital para una persona que ya no puede respirar y no encuentro lugar para salvarle la vida, pero por el otro lado en Av. Stim (…) se ponen altaneros y se niegan a detener la fiesta Covid del domicilio número 5", escribió el alcalde.

"Mientras la alcaldía está rebasada en solicitudes de ambulancias y el gobierno de la ciudad sin capacidad de hospitales, estos personajes dicen ‘en mi casa puedo hacer lo que yo quiera’, añadió.