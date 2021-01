Restricciones para frenar contagios de Covid-19 son desatendidas por jaliscienses

A 48 horas de iniciar la aplicación de nuevos protocolos para reducir contagios por Covid-19 en Jalisco, en varios puntos del Estado la gente no sólo desatendió los llamados a quedarse en casa, sino que los eventos masivos, las fiestas domiciliarias y negocios desacatando las restricciones fueron la constante.

Esta situación se da cuando Jalisco rompe de nuevo su propia marca de contagios registrados en un solo día (mil 734 según datos del sistema Radar Jalisco) y la cifra de decesos rebasó anoche los siete mil.

51.1% de ocupación hospitalaria en Jalisco. Este fin de semana se incrementaron camas para atender a pacientes Covid: de dos mil 738 a tres mil 213; queda una reserva de 825 en posibilidad de ser reconvertidas.

Ejemplo del desdén a las restricciones sanitarias, en Cihuatlán y San Gabriel se realizaron eventos masivos, en el primero un jaripeo y en el segundo un evento en plena plaza principal que reunió a más de mil personas.

Abundaron también negocios, plazas comerciales, tianguis y mercados donde no hubo sana distancia y otros tantos no acataron las restricciones, por ejemplo, restaurantes que no cerraron a partir de las 10 de la noche, o tiendas de conveniencia y comercios barriales donde no se respetó el paso restringido y limitado a una sola persona, así como no permitir el paso de adultos mayores y menores de edad.

La Dirección de Inspección y Vigilancia informó que sólo clausuró dos negocios por incumplir las medidas preventivas, dos bares, uno en el Centro tapatío, otro en la zona de Calzada Independencia.

También se impusieron infracciones a un restaurante y a una casa de huéspedes y se aplicaron 12 apercibimientos a distintos negocios.

En general se verificaron más de 400 establecimientos, se hicieron 435 exhortos de uso de cubrebocas y 210 disoluciones de reuniones de personas.

Este domingo pese al cierre de parques y otras áreas verdes, había varias personas haciendo ejercicio en los alrededores y en algunos restaurantes, donde sólo se permiten aforos de 50%, se encontraban al tope de su capacidad.

Y mientras impera la apatía en varias personas de atener el llamado, se mantiene la sobrecarga de trabajo en hospitales y largas filas en expendios de oxígeno alrededor de la ciudad. “Estamos en el punto de máximo riesgo y ninguna estrategia funcionará si no haces tu parte. Antes de salir de casa piénsalo dos veces (…)No esperes a que sea tarde para reaccionar”, mencionaba la cuenta de Twitter del gobernador, Enrique Alfaro.