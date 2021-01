AMP.- Rusia.- Un tribunal de Rusia dicta 30 días de prisión contra el opositor Alexei Navalni

El disidente, que permanecerá bajo custodia hasta el 15 de febrero, llama a sus seguidores a salir a la calle

Un tribunal de Rusia ha dictado este lunes 30 días de prisión preventiva contra el opositor Alexei Navalni, detenido el domingo a su llegada al país desde Berlín, donde se ha recuperado del supuesto envenenamiento sufrido el año pasado, según ha confirmado su abogado.

"Alexei Navalni ha ingresado en prisión preventiva hasta el 15 de febrero de 2021", ha indicado Vadím Kóbzev a través de su cuenta en la red social Twitter. Asimismo, ha dicho que varios seguidores de Navalni se han concentrado frente al tribunal y que el opositor les ha dado las gracias.

El Servicio Penitenciario Federal de Rusia (FSIN) dijo que Navalni fue detenido porque "tiene pendiente una sentencia condicional y desde el 29 de diciembre de 2020 está en búsqueda por numerosas infracciones del período de prueba".

En un vídeo difundido a través de redes sociales, el propio Navalni ha llamado a sus seguidores a salir a la calle y protestar contra el Gobierno. "No tengáis miedo. Salid a la calle. No por mí sino por vosotros mismos en un futuro", ha dicho. Está previsto que sus seguidores convoquen protestas a nivel nacional para el próximo 23 de enero incluso aunque no logren el permiso requerido para manifestarse, según informaciones de la agencia de noticias Bloomberg.

Así, ha lamentado que el sistema judicial ruso haya incurrido en un nuevo episodio de "falta de ley" y ha asegurado que ha visto "mucha falsa justicia". "Esta vez el hombre en el búnker tiene demasiado miedo que han roto la ley de enjuiciamiento criminal y la han tirado a la basura", ha dicho en una clara alusión al presidente, Vladimir Putin.

Este mismo lunes, el equipo legal del opositor ha sido notificado de que Navalni sería sometido a una vista judicial en la propia Comisaría, sin la posibilidad de que acceder a su cliente. En este sentido, han expresado su preocupación por la falta de acceso legal de Navalni, al que le habrían prohibido realizar llamadas.

Navalni se desplomó en un vuelo interno el pasado 20 de agosto y fue posteriormente trasladado en avión a Berlín para recibir tratamiento. La Unión Europea impuso en octubre sanciones contra varios altos funcionarios próximos al presidente ruso después de que laboratorios de Alemania, Francia y Suecia determinaran que Navalni había sido envenenado con un agente químico nervioso desarrollado por los soviéticos conocido como Novichok.

El destacado opositor ruso denunció que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, la principal agencia sucesora de la KGB soviética, fue directamente responsable de su intento de asesinato. El presidente ruso desestimó las acusaciones en numerosas ocasiones.