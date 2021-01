Cultura.- Ethan Hawke será el villano de la serie de Marvel Moon Knight

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La serie de Moon Knight de Disney+ ya ha encontrado a su villano. Ethan Hawke interpretará al antagonista de la ficción de Marvel, que contará con Oscar Isaac como protagonista.

Según THR, el actor ha cerrado un trato para interpretar al villano de la ficción. Este rol supondrá la primera vez que Hawke aparezca en una adaptación de un cómic además de debutar en el Universo Cinematográfico Marvel. Por su parte, Isaac encarnará a Marc Spector.

En los cómics de Moon Knight, Spector es un mercenario que es traicionado, golpeado y dado por muerto por su jefe, Raoul Bushman. Antes de morir, Spector tiene la oportunidad de tener una nueva vida gracias al espíritu del dios de la luna egipcio Khonsu.

Resucitado con superpoderes, Marc asume la identidad de Moon Knight y sale a las calles como un justiciero contra el crimen. El personaje también es conocido por tener múltiples alter egos como síntoma de un trastorno de identidad disociativo.

Aún no está claro a quién interpretará Hawke en la serie, pero todo apunta a que se meterá en la piel de Bushman. No se conocen detalles de la trama pero l presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha adelantado que la producción explorará la enfermedad mental de Spector.

Hawke es conocido por títulos como Training Day, la trilogía Antes del amanecer o Boyhood. Además, también ha destacado en el género de terror gracias a Sinister y The Purge. Su último trabajo es la miniserie El pájaro carpintero. Próximamente aparecerá en Tonight at Noon y The Guilty. Rodará a las órdenes de Robert Eggers en The Northman, que también contará con Anya Taylor-Joy y Nicole Kidman. Actualmente está rodando Zeros and Ones.