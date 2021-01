Irán.- Condenado a diez años de cárcel por espionaje en Irán un empresario irano-estadounidense, según su familia

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Un tribunal de Irán ha condenado a diez años de cárcel por espionaje a un empresario irano-estadounidense detenido en diciembre en el noroeste del país, cerca de la frontera con Irak, según ha confirmado su familia a la cadena de televisión estadounidense NBC.

La familia del hombre, identificado como Emad Shargi, ha señalado que lleva seis semanas sin noticias sobre su paradero y ha agregado que podría estar detenido en aislamiento. "Emad es el corazón y el alma de nuestra familia", ha señalado en un comunicado.

"Rezamos por su salud y seguridad. Han pasado más de seis semanas desde que le detuvieron y no tenemos ni idea de dónde está o quién le retiene. Teniendo en cuenta su bienestar no hemos hablado nunca públicamente sobre su caso y no queremos hacerlo ahora", ha remachado la familia.

Las autoridades iraníes no se han pronunciado por el momento sobre el caso de Shargi o su condena, en medio de las tensiones con Estados Unidos tras la retirada de Washington en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y la muerte en enero de 2020 del jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, en un bombardeo en Irak.

Pese a ello, las autoridades iraníes han expresado el deseo de que Joe Biden –vicepresidente de Barack Obama en el momento de la firma del acuerdo nuclear–, pueda impulsar la vuelta de Washington al pacto y la retirada de las sanciones tras su llegada a la Casa Blanca, consideradas por Teherán como condición indispensable para un cumplimiento total de las cláusulas por parte de Irán.