Verificarán venta de pruebas para Covid que se ofertan en Puebla

El titular de la Secretaría de Salud (SSA), Antonio Martínez García advirtió de la aplicación de pruebas Covid-19 que se han comercializado en diferentes establecimientos diferentes a los laboratorios y que incluso podrían poner en riesgo la salud de los poblanos al no estar avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Durante el reporte epidemiológico, apuntó que estos test que se han ofertado en las calles pueden dar falsos positivos o falsos negativos por lo que pidió a la ciudadanía acudir a un laboratorio establecido y avalado por las autoridades sanitarias.

"Son pruebas que no están avaladas por el Indre y por lo tanto no tienen la especificidad, sensibilidad, de cualquiera de los labor estabelcidso y autorizados, salen muchos falsos positivos o falsos negativos, la recomendación es que no las tomen en lugares no avalados", dijo.