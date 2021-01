Brasil.- Bolsonaro dice que Brasil puede perder la libertad "si no se valora" el papel de los militares

El presidente brasileño asegura aceptar la ayuda de Venezuela, pero ataca y se burla de Maduro por su peso

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado este lunes que el país podría perder la libertad "si no se reconoce el valor" de los militares, pues son ellos quienes deciden "si el pueblo vive en democracia o en dictadura".

"¿Por qué se han estado deshaciendo de las Fuerzas Armadas durante estos 20 años? Porque nosotros, los militares, somos el último obstáculo para el socialismo. Quien decide si el pueblo vive en democracia o en dictadura son sus Fuerzas Armadas", ha afirmado.

Arropado por un grupo de incondicionales a las afueras del Palacio de la Alvorada, Bolsonaro ha reconocido que "no hay dictadura que las Fuerzas Armadas no apoyen" y si bien en Brasil hay "todavía libertad", la situación puede cambiar si "no se reconoce el valor de los hombres y las mujeres" del Ejército.

Es la segunda vez que Bolsonaro frivoliza en apenas unos días con la dictadura militar que padeció Brasil durante 20 años. A finales del pasado mes de diciembre, el mandatario de extrema derecha puso en duda que la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) hubiera padecido torturas durante aquel periodo.

"Dicen que Dilma fue torturada y que le rompieron la mandíbula. Deja que traigan los rayos x para ver esos huesos. No soy médico, pero a día de hoy todavía espero por esos rayos x", se mofó.

EN VENEZUELA "SE HAN COMIDO A TODOS LOS PERROS"

Burlas también ha dedicado este lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de quien ha hecho escarnio por su envergadura, después de que este domingo anunciara el envío de 136.000 litros de oxígeno hacia la ciudad brasileña de Manaos, en el estado de Amazonas, cuyo sistema de salud colapsó y se han vuelto a repetir las imágenes de fosas comunes en cementerios abarrotados.

"Veo unos idiotas ahí elogiando: 'mire a Maduro que corazón tan grande tiene'. Realmente, de aquel tamaño, 200 kilos y dos metros de altura, el corazón de él debe ser muy grande", ha dicho Bolsonaro entre las risas de sus acólitos, según recoge la prensa brasileña.

"Si Maduro nos quiere entregar oxígeno, lo recibimos sin ningún problema. Ahora, él también podría brindar ayuda de emergencia a su gente, ¿verdad? Con el salario mínimo de allí no se compra ni medio kilo de arroz", ha espetado un Bolsonaro que ha asegurado que el pueblo venezolano se ha comido a todos los perros del país.