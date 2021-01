Desconecta.- Un restaurante madrileño monta una barra de hielo tras la nevada

MADRID, 19 (EDIZIONES)

El temporal de nieve y posterior frío provocado por la borrasca 'Filomena' termina este martes cuando ésta pasa el testigo a un nuevo frente, bautizado por Portugal como 'Gaetán', que provocará abundantes lluvias, viento y un más que notable ascenso térmico, que afectarán especialmente al tercio oeste, donde menos nevó a partir del 6 de enero, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Poco a poco desaparecerán de Madrid las imágenes tan peculiares que ha dejado la borrasca, como las de la barra de hielo montada en la explanada frente al Restaurante Eiffel, en el barrio de Aluche.

El local se vio paralizado por la nevada de la semana pasada, la explanada cubierta de nieve, "como en todo Madrid", comenta en declaraciones a Europa Press Maite, una de las dueñas del local. "Empezamos a amontonar la nieve diciendo, pues vamos a hacer un iglú, un muñeco… Y pensamos, ¿por qué no hacemos la barra?" A la que poco a poco se fueron añadiendo estanterías, una banqueta y demás mobiliario helado.

Maite destaca el "increíble" poder de las redes sociales, que han hecho que la barra se popularice entre vecinos y no tan vecinos, como el caso de una cliente que vino desde Toledo después de ver las imágenes: "No hemos vendido tantas cañas en la vida como el domingo" (aunque siempre tratando de controlar que la gente no se juntase, debido a las medidas de seguridad por el COVID-19).

El restaurante familiar, donde también están el hermano y la madre de Maite, ya ha recuperado la normalidad tras la borrasca y los diez trabajadores han podido acudir al local.