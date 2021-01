Mercado negro de pruebas rápidas implica riesgo para población de Jalisco

Por medio de diversas plataformas, redes sociales y sitios web se ha comenzado a ofertar pruebas rápidas para la detección de casos de Covid-19. En muchos de los casos las pruebas que se ofertan no sólo no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sino que a quienes dan positivo, no siempre se les da seguimiento, lo cual es esencial para poder descartar afectaciones o incluso secuelas por el Covid-19.

En promedio, las pruebas se ofertan en 400 hasta 600 pesos y son serológicas, que mide la inmunoglobulina (Ig), proteínas que conforman anticuerpos cuya presencia revelan si el organismo tuvo en algún momento Covid-19. La presencia de anticuerpos tipo IgG sugiere que el sujeto ha sido expuesto al virus y desarrolló una respuesta inmune al menos dos semanas después de la exposición. La presencia de anticuerpos IgM indica que el sujeto ha sido expuesto al virus y sugiere que el contacto fue en las dos semanas anteriores a la muestra. La presencia de ambos anticuerpos indica que la enfermedad pasa de forma aguda por el organismo.

FOTO: Gobierno de Jalisco

Si bien la interpretación de los resultados es sencilla, autoridades sanitarias reconocen dos problemas, siendo el primero la falta de licencia sanitaria; la Cofepris sólo tiene autorizadas 39 marcas de pruebas serológica, pero en el mercado se ofertan varias que no están enlistadas por el gobierno federal. Eso conlleva al segundo problema:

“Las pruebas debe de realizarlas un facultativo, porque el resultado debe reportarse a la autoridad y a su vez ayudará a dar un seguimiento al paciente de dar positivo”, destacó la infectóloga, doctora Margarita Alba. Señaló la especialista que incluso, hay farmacias que están realizando pruebas rápidas, y que ellos las reportan a la federación, porque además ayuda a los indicadores de las autoridades en caso de que estos positivos requieran algún tipo de atención hospitalaria.

Hasta diciembre de 2020, la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coeprisjal) clausuró tres lugares en la metrópoli donde estaban ofreciendo pruebas rápidas, sin que tuvieran la autorización correspondiente y se habían reportado cuatro sitios web ante la autoridad federal donde se habían detectado la comercialización de estos productos.