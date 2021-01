VÍDEO: EEUU.- Trump censura de nuevo el ataque al Capitolio y sostiene que la "violencia nunca debe ser tolerada"

Envía sus "mejores deseos" a la futura administración Biden

MADRID, 19 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado nuevamente el ataque al Capitolio llevado a cabo por sus partidarios el 6 de enero, al tiempo que ha sostenido que la "violencia política nunca debe ser tolerada".

En un vídeo de despedida que ha publicado la Casa Blanca durante las últimas horas de Presidencia de Trump, el mandatario asegura que "todos los estadounidenses estaban horrorizados por el asalto al Capitolio" y que la "violencia constituye un ataque contra lo que valoramos como estadounidenses".

No obstante, el magnate neoyorquino ha trasladado que el "movimiento" que le eligió como presidente de la nación norteamericana "sólo acaba de empezar".

Trump, que también ha defendido su labor al frente de la Administración, ha asegurado que "reza" porque el Ejecutivo de Joe Biden tenga "éxito" para "mantener a Estados Unidos segura y próspera".

El presidente estadounidense no reconoció la victoria de Biden en las elecciones hasta después del incidente del Capitolio, que tuvo lugar cuando el Congreso certificaba la victoria del demócrata en los comicios. Biden asumirá la Presidencia de la nación norteamericana este miércoles, bajo fuertes medidas de seguridad.

Sin embargo, en el vídeo publicado hace uso de un tono más conciliador respecto a muchos de sus mensajes lanzados de los últimos días. Así, ha trasladado a la futura administración Biden sus "mejores deseos" y le ha deseado "suerte, una palabra muy importante", pero no ha mencionado al demócrata de forma directa.

En referencia a sus logros como presidente de Estados Unidos, ha manifestado que ha trabajado por la ciudadanía del país, recalcando sus acciones como defensa de los olvidados. De forma paralela, se ha congratulado por no haber iniciado ninguna guerra en el extranjero, por haber adoptado una postura firme sobre China y por la recuperación de la economía del país.

"Me enfrenté a las batallas más duras, a las peleas más difíciles, a las elecciones más difíciles, porque es para lo que me elegisteis", ha continuado, subrayando que la agenda de la Administración Trump "no era de izquierda o de derecha, no era republicana o demócrata, sino sobre el bien de una nación".

"Estados Unidos no es un país tímido de almas mansas que necesitan refugio y protección de aquellos con los que estamos en desacuerdo", ha agregado, según ha informado la cadena de televisión CNN.

