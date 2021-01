Desconecta.- La enfermera que se hizo viral por cantar 'Amazing Grace' vuelve a hacerlo en un tributo a las víctimas del coronavirus

MADRID, 20 ene. (EDIZIONES)

Lori Marie Key, una enfermera de Detroit que se hizo viral en el estallido de la pandemia por cantar 'Amazing Grace' en un hospital de Michigan, participó en el acto de ceremonia en memoria de las víctimas del coronavirus el martes por la noche ante la atenta mirada del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris.

Key hizo historia al entonar nuevamente la canción frente a la piscina reflectante del Lincoln Memorial de Washington, DC, ambientada con 400 luces en representación de las 400.000 vidas estadounidenses perdidas en un evento programado como el primero al que asistiría el presidente electo Joe Biden en vísperas de su toma de posesión como 46° presidente de los Estados Unidos.

Antes de su actuación, la enfermera, de 29 años, dijo: "Trabajar como enfermera de COVID fue desgarrador. Desgarrador para los enfermos. Desgarrador para las familias que no podían estar ahí con ellos. Y desgarrador para los que estábamos ahí para cuidar de ellos". "Pero cuando estoy trabajando, canto. Me da fuerza en tiempos difíciles y creo que ayuda a sanar", añadió.

The singing of Amazing Grace at the Biden Covid memorial event can be heard echoing through an eerily silent DC near the White House.

Michigan nurse Lori Marie Key, who went viral singing 'Amazing Grace', reprises the song.#Inauguration pic.twitter.com/inN5PnFsVc

