Desconecta.- Las redes sociales caen rendidas a la naturalidad con la que una niña pequeña cree que todo es un dispensador de gel

MADRID, 20 ene. (EDIZIONES)

Haber nacido y crecido en mitad de una crisis sanitaria a nivel mundial es algo que quedará reflejado en el comportamiento de muchos niños para los que llevar mascarilla o desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico es y será un gesto más que normalizado.

Este es el caso de la protagonista de uno de los vídeos virales que ha terminado conquistando las redes sociales en los últimos días por la naturalidad con la que actúa ante lo que ella cree un dispensador de gel hidroalcohólico.

When your first year of life is 2020, everything is a sanitization station pic.twitter.com/NdPaRElnVy

— Alvin Foo (@alvinfoo) January 17, 2021