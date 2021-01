Desconecta.- Teeter Totter Wall, el balancín colocado en el muro entre EE.UU y México gana el Premio de Diseño del Año Beazley 2020

MADRID, 20 ene. (EDIZIONES)

Un balancín colocado en un muro de la frontera entre Estados Unidos y México ha sido galardonado con el prestigioso premio Diseño del año Beazley 2020 otorgado por el Design Museum de Londres.

'Teeter-Totter Wall' es una instalación interactiva que fue diseñada por los arquitectos Ronald Rael y Virginia San Fratello en 2019 y consiste en tres balancines de color rosa colocados en los huecos del muro fronterizo que separa Estados Unidos y México.

Artists installed seesaws at the border wall so that kids in the U.S. and Mexico could play together. It was designed by architect Ronald Rael. ⁣

⁣

Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.

🇲🇽 ❤️ 🇺🇸 pic.twitter.com/vSpfxhtvkX

— Mauricio Martínez (@martinezmau) July 30, 2019