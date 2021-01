Fútbol/Copa.- Romo (Cornellà): "Repetir lo del Atlético contra el Barça sería un hecho histórico multiplicado"

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El entrenador de la UE Cornellà, Guillermo Fernández Romo, ha manifestado que repetir la gesta copera de eliminar al Atlético de Madrid ante el FC Barcelona, su nuevo rival este jueves, sería lograr algo "histórico multiplicado".

"Si el día del Atlético fue algo histórico para un club de Segunda B como el nuestro imagina repetir contra el Barça. Sería un hecho histórico multiplicado", comentó en rueda de prensa.

"Sería algo increíble, pero no pasa por nuestra cabeza eso. Hemos de prepararnos y jugar el partido lo mejor que sabemos. Este Barça no es menos fuerte, lo que sí pasa es que está pasando por situaciones institucionales diferentes", manifestó en este sentido.

Además, cree que el Barça, por mucho que rote y haya perdido la Supercopa de España, está bien. "En Liga ha recortado puntos, se ha puesto tercero, y el otro día tenía la final ganada en el 89'. Pero en estos clubes cuando pierdes finales parece que todo se vaya para abajo. El Barça no está tan mal como parece", concluyó al respecto.

"Hemos de plantear el encuentro como sabemos y nos encantaría que pasara lo mismo que ante el Atlético, que tuviéramos la posibilidad de atacarles, se vieran amenazados por nosotros y tener regularidad con la pelota. Pero han de darse las circunstancias otra vez a favor y tener un nivel altísimo. Pelearemos hasta el último momento", aseguró el técnico.

Pide también que no abandonen sus principios de juego. "No hemos de salir de nuestros planes. En Olot debutaron jugadores y nos tendrán que ayudar todos los que están disponibles. Esperamos no notar ningún bajón", comentó, pese a las bajas de Adrián, Lobato y David Sánchez.

"Creo que Messi tampoco habría venido. La gestión de los minutos en este tipo de partidos, en un contexto tan diferente, entiendo que no iba a jugar. No lo habíamos planteado. Si no está en el campo aumentan las posibilidades de hacer algo, claro", manifestó sobre la ausencia de Messi, sancionado por su expulsión en la Supercopa.