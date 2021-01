Tenis.-Imbroda anuncia que Andalucía "está muy cerca" de tener un torneo de la ATP en Marbella

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que están "muy cerca de convertir" a la región en sede de un torneo de la ATP, que albergaría Marbella (Málaga) y que se celebraría bajo la denominación de Andalucía Open.

"En tenis en España tenemos el Masters 1000 de Madrid, tenemos el Godó en Barcelona, y estamos a punto de cerrar, confío en que así sea, el tercer torneo más importante aquí en Andalucía", ha señalado Imbroda durante una rueda de prensa para hacer balance del ecuador de la legislatura en el ámbito del deporte.

El consejero de Educación ha puesto de manifiesto que ese trabajo para albergar un torneo del circuito profesional masculino se produce "compitiendo con las grandes marcas" y ha reivindicado que se trataría de una competición "inédita en Andalucía", comunidad en la que ha recordado que "no ha habido ninguna licencia ATP 250".

"Confiemos que sea una realidad muy pronto", ha insistido el exseleccionador nacional de baloncesto, quien ha subrayado que este torneo de la ATP "se incorporará a los grandes eventos deportivos de la Comunidad".

Imbroda ha reivindicado la celebración de este evento pese al contexto de la pandemia del coronavirus. "No hay mejor antídoto contra una pandemia que el deporte, no solo la práctica en sí, y no hay mejor antídoto para salir de este estado de desánimo, que el que podamos proyectar a través del deporte. Este virus no va a poder con nosotros, en los momentos de adversidades ahí estaremos", ha recalcado, sosteniendo que "los grandes proyectos se construyen desde la adversidad".

"Queremos posicionar a Andalucía en el panorama mundial de todo tipo de eventos, actividades y programas para que cuando todo esto desaparezca, Andalucía ya esté dentro", ha concluido el consejero de Educación.

Por su parte, El secretario general para el Deporte, José María Arrabal, ha explicado el contexto de la negociación para contar en Andalucía con un torneo de la ATP para indicar que la comunidad "ha competido para esta licencia con ciudades muy importantes de países como EEUU, entre otros". "Cuando se adjudica una licencia de este tipo se adjudican días. Esos días, ese torneo, es la capital mundial del tenis, por eso es tan cotizado", ha proseguido.

En cuanto a la fecha de celebración del torno, Arrabal ha trasladado que el Andalucía Open de Marbella "se dispute entre torneos tan importantes como Miami y Montercarlo".

El anuncio de la adjudicación del torneo lo hará la ATP, según ha puesto de manifiesto el secretario general para el Deporte, quien ha apelado a "compartir la ilusión de este equipo de que aterrice en Andalucía otro generador de valor a través del deporte". "No podamos dar más detalles, pero no habrá que esperar mucho", ha apostillado.