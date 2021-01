Posponen fecha para realizar Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, informó que la Feria Nacional de San Marcos de este año no se llevará a cabo en abril y mayo, como tradicionalmente se realiza, esta decisión se tomó porque no hay certeza sobre la llegada de vacunas suficientes contra Covid-19 a la entidad y no se puede poner en riesgo la saludad de los habitantes y visitantes.

Por lo que se evaluará si en junio o julio habría condiciones para realizarla o posponerla quizá hasta octubre, aunque la fecha está en análisis.

“Hasta que exista una certeza sobre la llegada y suficiencia de vacunas a Aguascalientes, el gobierno podría evaluar y definir nuevas fechas posibles para la edición de este año. La decisión de posponer la edición de la verbena más importante de la entidad para este año, se toma con total responsabilidad, pues la salud de los aguascalentenses, así como de los visitantes es y seguirá siendo una prioridad”, dijo el gobernador.

El anuncio fue secundado por el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, quien por medio de una imagen en redes sociales informó que el evento no se realizará en abril, pero no aseguró que se cancele.

Martín Orozco Sandoval dio a conocer que debido a la relajación social y el incumplimiento de algunas medidas de prevención, se analizarán la creación de un nuevo decreto con restricciones de movilidad por lo que en próximos días se informará sobre estos acuerdos.

El mandatario estatal dijo que se detectó que en varios gobierno municipales existen omisiones respecto al control de aforos y horarios, sobre todo en las zonas de entretenimiento.

