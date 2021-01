Fútbol/Primera.- Valencia y Osasuna firman unas tablas (1-1) de poco valor

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Valencia y Osasuna firmaron este jueves un empate a un gol en Mestalla, un resultado que no le sirve demasiado a ninguno de los dos para sus respectivos intereses y que les deja en la zona baja de la clasificación, con los 'rojillos' en descenso, en partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander.

El conjunto 'che' afrontaba el cierre de la primera vuelta con la esperanza de conseguir por fin encadenar dos victorias ligueras de forma consecutiva por primera vez en la campaña y tratando de aprovechar que su rival llevaba más de una decena de encuentros sin ganar.

Pero en un partido trabado y sin excesivas ocasiones por ninguno de los dos lados, ni locales ni visitantes consiguieron tampoco sus respectivos objetivos e iniciarán la segunda vuelta en problemas: el Valencia, con 20 puntos y sólo tres por encima de un descenso en el que sigue un Osasuna que tiene 16 y arrastra ya 13 choques sin ganar.

Los de Javi Gracia no sacaron provecho a su mayor dominio. Tuvieron más la posesión y, sobre todo por el lado izquierdo, intentó inquietar, pero no encontró a Maxi Gómez, mientras que los de Jagoba Arrasate salieron con peligro al contragolpe y así encontraron su gol. Una buena transición al filo del descanso llevada por Roberto Torres acabó con un disparo de Nacho Vidal que rechazó Jaume Doménech y que le cayó a Calleri que no perdonó.

El Valenciano se trató de rehacer tras el descanso y aumentó su dominio, pero continuó teniendo problemas para crear ocasiones. Las entradas de Gameiro y Guedes le dieron un plus y al final logró el empate, con un autogol de Unai García, pero Osasuna no sólo resistió sino que al final fue mejor y tuvo las mejores ocasiones, sobre todo un remate al palo de Calleri.