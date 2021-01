JJ.OO.- Bach: "No tenemos ninguna razón para pensar que los Juegos no comenzarán el 23 de julio"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, se mostró optimista de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio este verano y aseguró que no existe "ninguna razón" para pensar que la cita japonesa no arrancará el 23 de julio y desveló que "no" tienen "plan B" pese a la evolución de la pandemia por coronavirus.

"No tenemos ninguna razón -en este momento- para pensar que los Juegos Olímpicos de Tokio no comenzarán el 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio", dijo Thomas Bach en una entrevista con la agencia de noticias Kyodo de Japón.

"Por eso no existe un plan B y por eso estamos totalmente comprometidos con hacer que estos Juegos Olímpicos sean seguros y exitosos", añadió el máximo responsable del COI.

En este sentido, Bach se mostró en consonancia con el comité organizador. "La realización de los Juegos mantiene un rumbo inflexible y, en esta etapa, no estamos discutiendo nada más", dijo su director general Toshiro Muto en una entrevista reciente con AFP.

Japón ha reestablecido el estado de emergencia tras los casos récord de coronavirus, en gran parte de su territorio, incluido Tokio y sus alrededores. Una encuesta reciente entre la población japonesa dice que más del 80% de los ciudadanos del país prefieren un nuevo aplazamiento o una suspensión definitiva.