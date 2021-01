Portaltic.-Starlink (SpaceX) extenderá su programa de Internet en pruebas a España

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

Starlink, la división de SpaceX diseñada para crear una red intercontectada de satélites para proveer de Internet a todo el mundo, ha empezado la expansión de su programa de prueba, que a lo largo de este año también incluirá a España.

A través de su programa 'Better than Nothing Beta' (beta mejor que nada), Starlink ofrece acceso anticipado a su servicio de Internet, estando ya disponible en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, como informan desde CNBC.

Este servicio se enfoca a las zonas rurales, donde la conexión a Internet mediable fibra o cable ni llega o es insuficiente, ha señala la ingeniera de SpaceX Jessie Anderson, durante la presentación de esta expansión el miércoles.

La beta pública del programa requiere un kit de instalación, con un terminal de usuario, un 'router' WiFi y una antena con con la que poder conectarse a la red de satélites. El coste del servicio es de 99 dólares, mientras que el kit Starlink cuesta 499 dólares.

La red Starlink cuenta en la actualidad con más de mil satélites en órbita. Busca construir una red con la que proveer de Internet de alta velocidad a cualquier lugar del planeta. Durante la prueba, los usuarios pueden experimentar velocidades de datos variables de 50Mb/s a 150Mb/s y latencias de 20ms a 40ms.

La compañía tiene subsidiarias registradas en más países, entre los que se encuentra España, con el fin de extender a lo largo de 2021 el acceso al servicio beta.