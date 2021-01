Balonmano.-Los Hispanos sacan sus credenciales

España firma su mejor partido en el Mundial de Egipto para batir 32-28 a Alemania y rozar los cuartos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La selección española masculina de balonmano comenzó este jueves la Ronda Principal del Mundial que se está disputando en Egipto con una notable victoria por 32-28 ante Alemania que le permite encarrilar su pase a los cuartos de final tras un duelo donde acertó a reaccionar cuando las cosas no estaban saliendo ante la reacción de su rival.

La actual doble campeona de Europa firmó seguramente su mejor encuentro del campeonato, con una muy buena primera parte (16-13) a nivel ofensivo y con las acciones en portería de Rodrigo Corrales, pero tras el descanso las cosas cambiaron y España se vio abajo en el marcador y en problemas.

Pero ahí el combinado de Jordi Ribera demostró el porqué de sus éxitos más recientes. Elevó la intensidad de su defensa, apareció Gonzalo Pérez de Vargas y en ataque, el liderazgo de Raúl Entrerríos resultó clave para firmar un demoledor 9-1 de parcial vitale para lograr un triunfo que deja a las puertas de los cruces a los Hispanos.

La selección española comenzó muy firme y sorprendiendo con un 5-1 en defensa, que le funcionó, aunque cuando no lo hizo, encontró a un gran Rodrigo Corrales. El portero gallego levantó un 'muro' a los jugadores alemanes en una gran primera parte dominada por la doble campeona de Europa que jugó con mucha inteligencia y con una gran aportación de una primera línea (9 goles) que no había aparecido en forma anotadora todavía del todo en el campeonato.

Tras algunos problemas para sujetar las acciones de uno contra uno de su rival, las primeras intervenciones de la portería española permitieron a los Hispanos coger la iniciativa en el marcador e ir paulatinamente asentándose en defensa, lo que también provocó que pudiese correr con soltura para amagar con escaparse (9-6, min.15).

Alemania, fiel a su carácter competitivo, no acusó el golpe y buscó rehacerse, aunque su defensa no consiguió frenar el ataque español, mucho más variado y con casi todos sus lanzadores exteriores aportando. Pese a los intentos de Wolff de replicar a un Corrales que no bajaba su efectividad, un gol de Figueras puso a España cuatro arriba (13-9, min.25). La portería y Cañellas frenaron cualquier amago de remontada rival y al descanso se mantenía el dominio de la doble campeona del mundo (16-13).

ALEMANIA APARECE CON HAFNER Y BITTER

Pero Alemania demostró una vez más su carácter. Endureció su defensa y Bitter se hizo 'gigante' en la portería, mientras que Hafner manejaba bien el ataque y Kastening hacía daño desde el extremo. El resultado fue que el partido no sólo se igualó sino que por primera vez se tornó del color de los de Alfred Gislason.

La campeona europea se atascó y echó de menos su defensa para frenar a un rival en sus mejores minutos y lanzado. El marcador se volteó y pese a un tiempo muerto de Jordi Ribera, las alarmas comenzaron a sonar con una desventaja de tres goles (22-25).

Sin embargo, España tuvo la virtud de no ponerse nerviosa y recuperó su intensidad defensiva. Dos buenas acciones atrás, la irrupción de Pérez de Vargas con una gran variedad de paradas y la de Raúl Entrerríos en ataque (3 goles) cambiaron el guión. El combinado nacional igualó y le puso una marcha más al partido que no pudo seguir Alemania que encajó un parcial de 9-1 que le dejó contra las cuerdas (31-26). Aún así, no se rindió y tuvo ataque con 31-28 para apretar las cosas, pero Pérez de Vargas le cerró la puerta y permitió a los Hispanos saborear su mejor triunfo de la cita.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: ESPAÑA, 32 – ALEMANIA, 28 (16-13, al descanso).

–EQUIPOS.

ESPAÑA: Corrales (P), Pérez de Vargas (P); Entrerríos (4), Sarmiento (2), Maqueda (2), A.Dujshebaev (5), Cañellas (2), Morros (-), D.Dujshebaev (3), Solé (5, 3 de pen), Gómez (1), Fernández (6), Ariño (-), Figueras (2), Guardiola (-) y Marchán (-).

ALEMANIA: Wolff (P), Bitter (P); Gensheimer (3), Golla (4), Knorr (1), Firnhaber (-), Weber (2), Haefner (6), Schiller (3 de pen), Kuhn (-), Bohm (-), Preuss (-), Kastening (7), Schmidt (-) y Drux (2).

–PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 1-1, 5-4, 9-6, 11-9, 13-10, 16-13 –descanso– 18-17, 20-22, 23-25, 27-25, 30-26 y 32-28.

–ÁRBITROS: M.Gubica y B.Milosevic (CRO). Excluyeron a D.Dujshebaev, Ariño y Morros, por España, y Bohm y Drux, por Alemania. Expulsaron a Firnhaber por tres exclusiones,

–PABELLÓN: New Capital Sports Hall.