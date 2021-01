Desconecta.- El despiste de un pingüino al confundirse de dirección durante una "charla" entre grupos se hace viral

MADRID, 22 ene. (EDIZIONES)

El vídeo del encuentro entre dos grupos de pingüinos de una colonia ha despertado simpatía entre los usuarios de redes sociales por el despiste de uno de ellos al confundirse de dirección durante un encuentro.

Andrea Barlow, directora del Museo de las Islas Malvinas y fotógrafo aficionada, compartió las divertidas imágenes en Twitter, donde rápidamente se hicieron virales. Andrea escribió: Los pingüinos de la izquierda se dirigen hacia el mar, los de la derecha se dirigen de regreso a la colonia después de haber estado en el mar. Me encanta la conflagración que tienen cuando se encuentran*¡Y el pingüino despistado del final!".

The rockhoppers on the left are heading out to sea, the ones on the right are heading back to the rookery having been out at sea. I love the conflab they have when they meet… and the confused penguin at the end!! 😂 #FalklandIslands #Falklands #RockhopperPenguins pic.twitter.com/4byR7TxbEz

— Andrea Barlow (@AndzB) January 11, 2021