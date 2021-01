Fútbol.- El Real Madrid viaja a Vitoria sin Odegaard, Ramos, Carvajal, Valverde y Rodrygo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Los defensas Sergio Ramos y Carvajal, los centrocampistas Fede Valverde y Martin Odegaard y el delantero Rodrygo Goes no han entrado en la convocatoria del Real Madrid para el partido de la vigésima jornada de LaLiga Santander de este sábado ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (21.00 horas), en el que tampoco estará el entrenador blanco, Zinédine Zidane, tras dar positivo por coronavirus.

Ni el capitán madridista ni el lateral de Leganés se han recuperado a tiempo de sus lesiones y no estarán en Vitoria. "Sergio está en su proceso de recuperación y mañana no va a estar con nosotros, pero la cosa sigue muy bien. 'Carva' hizo un poco de entrenamiento, pero no va a estar mañana con nosotros, va a entrenar con normalidad a partir del lunes", señaló el segundo técnico, David Bettoni.

Tampoco estarán el brasileño Rodrygo, en proceso de recuperación de una lesión en el bíceps femoral; el uruguayo Fede Valverde, del que este mismo viernes el club blanco ha informado que sufre una lesión muscular en su pierna derecha; ni el central Nacho Fernández, apartado por un contacto estrecho con un positivo por coronavirus.

Además, vuelve a estar descartado el noruego Martin Odegaard, que no está contando en los planes de Zidane en los últimos meses y que podría tener acomodo en el Arsenal. "Lo de Martin es un asunto que no conozco bien, porque soy segundo entrenador y hay temas que no conozco, no puedo contestar. Martin es parte de la plantilla y es un jugador importante, como los demás. Veremos en los próximos días qué pasa con él", declaró Bettoni.

Como en el partido de Copa del Rey ante el Alcoyano, dos jugadores del filial, el defensa Víctor Chust y el mediocentro Antonio Blanco, completan la convocatoria.

De esta manera, la lista de 20 jugadores convocados la integran Courtois, Lunin, Altube; Militão, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy, Chust; Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Blanco; Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Vinícius y Mariano.