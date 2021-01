Fútbol.- Fede Valverde sufre una lesión muscular en el aductor largo y no jugará ante el Alavés

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, será baja este sábado en la visita al Deportivo Alavés después de sufrir una lesión muscular en su pierna derecha, según confirmó este viernes el club madridista.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", indicó el conjunto merengue en su página web.

De este modo, Valverde no podrá jugar ante el equipo vitoriano y podría perderse también la próxima jornada de LaLiga Santander ante el Levante del 30 de enero. El internacional, que no entrenó con el grupo este viernes, disputó el pasado miércoles los 120 minutos del duelo copero ante el Alcoyano y su baja se une a las de Nacho, que debe guardar cuarentena por el positivo por COVID-19 de un contacto estrecho, y de los lesionados Sergio Ramos, Dani Carvajal y Rodrygo Goes.