La ropa hecha de algodón es el material más amigable con el medio ambiente

La conservación del planeta ha llevado a muchos jóvenes a tomar conciencia para proteger el medio ambiente. Por ejemplo, ahora es común que revisen la etiqueta de la ropa que compran para saber si fue confeccionada con 100% algodón.

Y es que se sabe que las prendas hechas con algodón son amables con el planeta ya que es una fibra natural pues viene de la tierra misma. La planta del algodón puede ser usada para confeccionar ropa, sábanas, material de curación, en fin.

Cuando se habla de la ropa cuya etiqueta dice: 100% cotton, se sabe que en cada lavada las micropartículas que suelta no son nocivas para ríos y mares. Eso significa que es un material biodegradable, lo que no sucede con la ropa confeccionada con fibras sintéticas.

El algodón se desintegra más fácil que las fibras sintéticas, causando menos daños y perjuicios ecológicos.

En un estudio realizado en 2019 por Cotton Incorporated y la Universidad de Carolina del Norte (Estudio: "How quickly do textile microfibers degrade in aquatic environments, Cotton Incorporated, 2019"), se comprobó que en agua salada, por espacio de un mes, una muestra de poliéster tuvo un deterioro del 0%, mientras que una muestra de algodón tuvo una desintegración del 67%.

La preocupación de los consumidores a llevado a las grandes marcas de ropa a fabricar colecciones cuyos materiales no dañan el medio ambiente.

Algo que también ha llamado la atención de los diseñadores de ropa para jóvenes es que el algodón es un material versátil, pues lo mismo pueden confeccionar chamarras, que ropa interior, jeans, camisas, blusas, gorras, calcetines, ropa deportiva, etcétera.

En definitiva, elegir ropa de algodón es una buena opción para colaborar con el cuidado del planeta.