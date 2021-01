España.- Los terremotos de Granada no han dejado daños estructurales y se producen dentro de una serie sísmica "normal"

ATARFE (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

La responsable del área de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Físicos de la Universidad de Granada (UGR), Mercedes Feriche, ha manifestado este domingo que los terremotos registrados en las últimas horas en el área metropolitana de Granada no han dejado daños estructurales en Santa Fe y se producen dentro de una serie sísmica.

"Estamos dentro de una serie sísmica que empezó hace bastante tiempo y es lo normal", ha manifestado en declaraciones a los medios en Atarfe (Granada), la última localidad que ha registrado un seísmo reseñable en las últimas horas, de escala 3,3.

Feriche ha dicho que en Santa Fe, donde se produjo el más grande de escala 4,4 este sábado, solo han visto daños de grado 1 y 2, "daños leves" en la escala europea, por lo que no hay daños estructurales y "la población debe estar tranquila", y que, de hecho, ha sido "un terremoto pequeño, que no llega a ser moderado", pero al ser superficial y estar muy cerca de localidades pobladas, los efectos son alarmantes.

Ha explicado que las series sísmicas consisten en un conjunto de terremotos que ocurren muy próximos en el tiempo y geográficamente en los que no destaca ninguno en particular, pero sí varios, y que puede haber más intensos que el de 4,4. "El terremoto principal es el de ayer, eso no quieres decir que deje de haber terremotos, no lo sabemos", ha afirmado.

"Hay que pensar que vivimos en una zona sísmica que, aunque no haya grandes terremotos, pueden producir daños. Un terremoto pequeño puede producir daños leves. Debemos tener en cuenta eso y aplicarlo a todos los niveles", ha señalado, después de recordar que el último terremoto destructor en España fue el de Lorca (Murcia) de 2011 y en Granada fue en 1956.

"Para nosotros es normal, para la población no porque no hay memoria", ha asegurado sobre las series sísmicas.