Plan de reactivación de la Secretaría de Economía queda corto; son buenos deseos: IP

El plan de reactivación económica, presentado la semana pasada por la Secretaría de Economía (SE), es un primer paso para impulsar la recuperación del país, pero “pero se queda corto por ahora”, señaló el Centro Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Indicó que los cuatro ejes que integran dicha estrategia: mercado interno, empleo y empresa; facilitación de la inversión; el comercio internacional; y la regionalización son una lista de “buenos deseos” ante la realidad que vive el país.

“No se perciben propuestas específicas y convincentes de que realmente contribuyan al crecimiento de la economía. Se presenta simplemente la intensión de trabajar con diversos sectores y organismos públicos y privados en busca de un mejor entorno” apuntó.

A través de resumen semanal, el CEESP evidenció que “interesantemente”, en el pan de la SE hay algunos temas o propuestas que contradicen la política presidencial vista hasta ahora.

“Por ejemplo, la Secretaría de Economía señaló que, en busca del incremento del valor agregado local, habrá que trabajar con la Secretaría de Hacienda para lograr estímulos fiscales. Sin embargo, en este tema la posición del Ejecutivo parece ser contraria”.

Créditos a microempresas

El organismo privado destacó que la propuesta contempla el otorgamiento de 60 mil Créditos a la Palabra, de 25 mil pesos, para a poyar a microempresas afectadas por la crisis desatada por el Covid-19.

No obstante apuntó, “eso está muy lejos del millón de créditos que se anunciaron por primera vez en abril. Y no se dijo si estos son una extensión del programa que se anunció posteriormente cuando se ofrecieron tres millones de créditos por el mismo monto. Por cierto, al parecer no se cumplió con ese objetivo”.

Reactivación real de la economía

El CEESP puntualizó que se requieren de acciones de política económica más profundas para estos tiempos difíciles. Además de una estrategia más amplia, con la participación de otras dependencias y de los sectores social y privado; con el fin de romper la inercia de la pandemia y dinamizar la actividad productiva.

Refirió que para el éxito del programa de recuperación se necesitan mensajes claros del gobierno federal; a favor de medidas eficientes de apoyo a las empresas sin dádivas ni condonaciones”; que ayuden al empleo, al ingreso de los hogares y a la salud. “Además de recuperar cuanto antes la confianza de los inversionistas”.

“Aún es tiempo de cambiar de rumbo en favor de la economía, la inversión y el crecimiento, que son las únicas fuentes de bienestar social duradero y sostenible”, concluyó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

