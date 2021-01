Portugal.- El primer ministro anima al voto seguro en las primeras horas de las presidenciales en Portugal

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Portugal, António Costa, ha animado a la población a depositar su voto en las elecciones presidenciales de este domingo a pesar de la amenaza de la pandemia de coronavirus, ahora mismo en pleno apogeo en el país, al tiempo que ha recordado la necesidad de cumplir con las normas de seguridad estipuladas a la hora de contener la pandemia.

De momento, la consecuencia más notoria de la pandemia están siendo las largas colas de votación en algunos colegios electorales, aunque no se tiene constancia de ninguna otra dificultad.

"El voto es un derecho fundamental y un ejercicio de ciudadanía. No hacerlo es dejar que otros decidan nuestro futuro", ha hecho saber Costa a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

El primer ministro ha recordado que las elecciones están transcurriendo entre medidas de seguridad sin precedentes, con equipos de desinfección en todos los colegios electorales del país.

Con todo, Costa ha recordado las cuatro medidas esenciales para una votación segura: "Usar una mascarilla, mantener la distancia de seguridad, desinfectar las manos y usar un bolígrafo propio", antes de recordar que la participación del pueblo "es fundamental para fortalecer nuestra democracia".

Entre las primeras candidatas a la Presidencia — para la que el actual mandatario, Marcelo Rebelo de Sousa, parte como favorito indiscutible — que ha depositado su voto está la candidata del Bloque de Izquierda, Marisa Matías, que no ha percibido problemas logísticos de consideración.

"Me he pasado 40 minutos en la cola pero he visto mucha organización. No vi a nadie molesto por la cola, solo gente movilizada para votar", declaró en comentarios tras depositar su papeleta en Coimbra. "Mantengo y hago un llamamiento a la gente para que venga a votar. Votar es seguro y al votar demostramos nuestro orgullo por la democracia y la libertad", ha añadido en su declaración, recogida por el diario portugués 'Publico'.