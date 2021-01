Ciencia.-Space X bate récord al lanzar 143 satélites con un solo cohete

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Un cohete Falcon 9 ha lanzado 143 satélites a la órbita, la mayor cantidad jamás desplegada en una sola misión, completando la primera misión del Programa de viajes compartidos SmallSat de SpaceX.

La misión Transporter 1 fue lanzada a las 15 hora UTC el 24 de enero desde el Space Launch Complex 40 (SLC-40) en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

El impulsor de la primera etapa de Falcon 9 anteriormente apoyó el lanzamiento de la segunda misión de demostración de Crew Dragon, la misión ANASIS-II, una misión Starlink y el lanzamiento de la misión de reabastecimiento de carga de Dragon número 21 a la Estación Espacial Internacional. Después de la separación de la etapa, la primera etapa de Falcon 9 aterrizó en la nave no tripulada Of Course I Still Love You, estacionada en el Océano Atlántico, según un comunicado de Space X.

A bordo de este lanzamiento se encontraban 133 naves espaciales comerciales y gubernamentales (incluidos CubeSats, microsatélites y vehículos de transferencia orbital) y 10 satélites Starlink, la mayor cantidad de naves espaciales jamás desplegadas en una sola misión. Los satélites Starlink a bordo de esta misión fueron los primeros en la constelación en desplegarse en una órbita polar.

"La oferta de viajes compartidos de SpaceX proporciona un mayor acceso al espacio para los operadores de satélites pequeños que buscan un viaje confiable y asequible a la órbita", informó la compañía en su cuenta de Twitter.