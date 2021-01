Coronavirus.- La OMS avisa de que esta semana se puede llegar a los 100 millones de personas contagiadas de COVID-19

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que esta semana se espera llegar a los 100 millones de personas contagiadas de coronavirus en todo el mundo.

En rueda de prensa, Tedros ha recordado que hace un año se habían notificado menos de 1.500 casos de COVID-19, 23 sólo de fuera de China. "Los números pueden hacernos insensibles a lo que representan, pero cada muerte es el padre de alguien, la pareja de alguien, el hijo de alguien, el amigo de alguien", ha avisado.

Por ello, ha destacado la necesidad de "llorar" por las personas que han fallecido como consecuencia de la infección por COVID-19 y, a la vez, hacer "todo lo posible" para evitar contagiarse y, por ende, transmitir la enfermedad. "Las vacunas ahora nos dan esperanza, por eso cada vida que perdemos ahora es aún más trágico", ha destacado.

Dicho esto, el director general de la OMS ha recordado la necesidad de que en los primeros 100 días de año se vacunen frente al Covid-19 a todos los profesionales sanitarios y las personas mayores, y de que los países se solidaricen con los más pobres con el fin de que todos las puedan recibir.

"Cada día aumenta la brecha entre los que tienen y los que no tienen. La pandemia nos ha recordado que la salud y economía están relacionadas y que estamos todos en el mismo barco. La pandemia no terminará hasta que no finalice en todas partes", ha zanjado Tedros.