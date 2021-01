Cultura.- Albert Espinosa pesenta Los espabilados: "Los jóvenes de hoy en día no tienen fronteras mentales"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El próximo viernes 29 de enero Movistar+ estrena 'Los espabilados', nueva serie de Albert Espinosa. El creador de 'Pulseras rojas' regresa a la televisión con una nueva ficción basada en su novela 'Lo que te diré cuando te vuelva a ver'. La producción gira en torno a cinco jóvenes que escapan de un centro psiquiátrico y emprenden un viaje por Europa. Con esta historia el autor no solo vuelve a su adolescencia, sino que además pretende acabar con el estigma de la enfermedad mental y el bullying.

"Tenía cáncer y en la planta de arriba había unos niños ingresados por problemas mentales, se hacían llamar 'Los espabilados'. Se escapaban, nos contaban aventuras increíbles cuando volvían", relata Espinosa en una entrevista concedida a Europa Press. "Siempre me ha parecido una de las partes más alucinantes de mi vida en el hospital. Ellos no querían estar ahí. Siempre pensé que cómo era posible que los centros psiquiátricos infantiles de España tuvieran lista de espera", narra.

"Los jóvenes de hoy en día no tienen fronteras mentales, no tienen que hacer el esfuerzo que hacían otras generaciones. Sus fronteras mentales no tienen que ver con el amor, ni con el sexo, ni con las clases sociales", señala. "Todo lo que sea poder hablar de muerte, soledad, bullying, ayuda mucho", reivindica.

A través de la aventura de Mickey L'Angelo (Álvaro Requena), Guada (Sara Manzano), Yeray (Marco Sanz), Lucas (Héctor Pérez) y Samuel (Aitor Balades) la serie hace referencia a temas como "la transexualidad, los campos de concentración nazis, el bullying, el dolor, la pérdida y las enfermedad mentales".

UNA SERIE PARA TODA LA FAMILIA

"No es una serie para niños, es para toda la familia. Gente de 80, 70, 60 años la puede ver. Es una historia del estilo El club de los poetas muertos o Cuenta conmigo, historias que llegan a todos los públicos", opina. "Es una mezcla entre '24' y 'Alguien voló sobre el nido del cuco"", adelanta el escritor.

'Los espabilados' llega en plena pandemia de coronavirus, en un momento en que un viaje como el que hacen los protagonistas por Europa está más cerca de la ficción que de la realidad. "La gente se sentirá identificada, la serie se centra en unos chicos que están encerrados, no pueden viajar, no pueden ver a sus amigos y solo sueñan con viajar y salir. Todo el mundo se sentirá un poco parecido", dice el escritor.

Junto a sus jóvenes protagonistas completan el reparto Miki Esparbé en el papel de Izan, un detective especializado en la búsqueda de niños perdidos; Àlex Brendemühl como el doctor Del Álamo y Marta Torné como novia de Izan. La producción dirigida por Roger Gual consta de siete episodios. El 29 de enero Movistar+ estrenará los tres primeros capítulos.