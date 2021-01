Grecia/Turquía.- Grecia y Turquía reanudan el diálogo sobre la exploración de hidrocarburos tras un parón de cuatro años

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Grecia y Turquía han reanudado este lunes las conversaciones sobre la exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo cuatro años después de que el diálogo quedara suspendido ante un aumento de la tensión entre los dos países.

Con una conversación de más de tres horas, el diálogo entre las partes ha arrancado en la ciudad turca de Estambul, según informaciones del periódico 'Kathimerini', que señalan que la delegación griega ha abandonado la localidad.

El encuentro habría contado con la presencia del portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, si bien las autoridades griegas han dicho tener "bajas expectativas" al respecto dadas las significativas diferencias entre las partes.

A mediados de enero, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, invitó a Atenas a reanudar las conversaciones militares con la mediación de la OTAN en un renovado intento, además, de impulsar una mejoría de las relaciones con la Unión Europea, según informaciones del diario 'Hurriyet'.

El mecanismo para rebajar la tensión fue puesto en marcha por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en otoño de 2020 para evitar un posible conflicto armado entre dos aliados, que han iniciado por su parte la que es ya la 61ª ronda de conversaciones al respecto.

El primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis, ha querido dejar claro, no obstante, que Grecia no abordará asuntos relacionados con su soberanía en la zona y ha señalado que, en caso de no llegar a un acuerdo, las partes podrían recurrir a la justicia internacional.

Cavusoglu, por su parte, ha calificado la postura griega de "poco constructiva". Dichas conversaciones se vieron frustradas en 2020 después de que Turquía desplegara un buque de exploración en aguas mediterráneas en disputa.

Grecia ha acusado a Turquía de llevar a cabo prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos de forma "ilegal" a poca distancia de varias de sus islas. Sin embargo, el Gobierno turco rechaza las acusaciones y asegura que las aguas en las que se está perforando gas a título experimental pertenecen a la plataforma continental turca.

La disputa por la exploración turca de gas natural frente a islas griegas de Rodas y Castelórizo en el Mediterráneo oriental se ha intensificado constantemente en los últimos meses.