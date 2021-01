¿Aracely Arámbula en Masterchef México? Esto es lo que se sabe de su participación en este programa

La próxima temporada de Masterchef México aún no ha sido confirmada, sin embargo, Aracely Arámbula suena como la posible conductora de este espacio, razón por la que sus fans andan muy contentos y celebrando que la actriz sea quien lidere este proyecto gastronómico del que aún hay muchas inquietudes sobre su continuidad. Sin embargo, Anette Michel despejó algunas dudas sobre ello en una reciente entrevista que tuvo junto con Mara Patricia Castañeda.

Durante este encuentro, la actual conductora de Masterchef México reveló que aunque los realizadores de este espacio le indicaron que ella seguiría en este proyecto, también es cierto, que podrían existir nuevos ingresos o la renovación total del elenco del reality. "Este es un programa del que yo no soy la dueña, es la televisora. Sí lo he hecho desde el principio, y siempre ha habido una conductora que ha sido siempre la misma, pero sí ellos deciden cambiar de idea toca aceptarlo y seguir adelante", dijo.

Esto levantó las sospechas de que la conversaciones con la protagonista de telenovelas como La patrona podría haber recibido un llamado para sumarse a la próxima temporada. Sin embargo, también surgió la interrogante sobre si el canal está preparado para una nueva entrega, ya que este tipo de producciones ameritan tiempo, inversión y un despliegue técnico extraordinario.

"Hay muchos proyectos para cubrir el 2021. Es posible, sí, que exista un Masterchef, pero todavía no está cerrado. Normalmente las empresas tienen que tener, de principio a fin, todo su calendario. A mí sí me dijeron 'Este año no va a haber, pero cabe la posibilidad remota de que se haga uno al final', así que solo queda esperar cómo se van dando las cosas", añadió Michel durante la transmisión de En Casa de Mara Patricia Castañeda por el canal de Youtube.

