Fútbol.- El Chelsea inglés confirma a Thomas Tuchel como el sustituto de Frank Lampard

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Chelsea inglés confirmó este martes al alemán Thomas Tuchel como el relevo en el banquillo del destituido Frank Lampard, con un contrato por lo que resta de temporada y una más, y con la posibilidad de prorrogarlo en el futuro.

El conjunto londinense decidió este lunes prescindir de los servicios del técnico inglés tras su actual mala racha de resultados y se encomendará ahora al entrenador germano, que estaba sin equipo tras ser despedido a finales de 2020 por el Paris Saint-Germain francés, al que llevó al subcampeonato europeo la pasada campaña.

"Me gustaría agradecer al Chelsea FC su confianza en mí y en mi equipo de trabajo. Todos tenemos el mayor respeto por el trabajo de Frank Lampard y el legado que creó en el Chelsea y, al mismo tiempo, no puedo esperar para conocer a mi nuevo equipo y competir en la liga más emocionante del fútbol. Estoy agradecido de ser ahora parte de la familia Chelsea, me siento increíble", apuntó Tuchel, que tendrá la responsabilidad ahora de dirigir a los 'blues' en el cruce de octavos de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, Marina Granovskaia, directora del Chelsea, recordó que "nunca es fácil cambiar de entrenador a mitad de temporada", pero se mostró feliz por haber contratado "a uno de los mejores técnicos de Europa". "Aún queda mucho por jugar y mucho por lograr, en esta temporada y más allá", remarcó.

Thomas Tuchel realizó este martes ya su primer entrenamiento con sus nuevos jugadores y estará en el banquillo para el partido de la Premier League de este miércoles contra el Wolverhampton, informó el Chelsea.