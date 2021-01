Fútbol/Copa.- Iraola: "Sería mucho mejor que Messi siguiera descansando"

"Siempre he dicho que la Copa es una competición que me encanta"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, aseguró que "sería mucho mejor" para sus intereses que Leo Messi "siguera descansando" este miércoles en el partido de Copa que les enfrenta al FC Barcelona (21 horas) pero aseguró que "da igual" porque los culés "tienen muchas amenazas", no sólo al jugador argentino.

"Evidentemente para nosotros sería mucho mejor que siguiera descansando, pero entiendo que él seguro que querrá jugar. No sé si de inicio o más adelante, pero veremos a Messi aquí y nos tenemos que preparar ante eso. Es una de las claves, un jugador que se acerca a un gol por partido siempre va a ser definitivo pero el Barça tiene muchas amenazas, hemos visto la convocatoria, no reservan a nadie, vienen todos. Se van a tomar el partido con seriedad y esperamos al mejor Barça", dijo.

"Ellos están en un muy buen momento, están jugando muchos partidos fuera de casa y están sacándolos adelante con relativa facilidad y probablemente estén en su mejor momento de la temporada. El mejor jugador del Barça y en general es Messi, pero si tuviera que quedarme uno diferente -para mí, por perfil- igual me quedo con De Jong porque me gusta", agregó el técnico rayista.

Iraola, que la pasada temporada llevó al Mirandés a las semifinales, fue preguntado por dicha hazaña. "Siempre he dicho que la Copa es una competición que me encanta, llegué a tres finales como jugador y perdí las tres contra el Barça pero hay que saber disfrutar de estar ahí. Ahora estamos en otra etapa, estamos lejos, pero para un equipo de Segunda como nosotros podernos enfrentar a un FC Barcelona nos hace ilusión", añadió.

"Guardo recuerdos muy bonitos de mi etapa con el Mirandés en Copa, eliminar a equipos de Primera te deja recuerdos bonitos para jugadores y la gente… la pena para este miércoles es esa, que no pueda estar la gente con nosotros. Intentaremos tener una buena actuación y llegar de alguna manera hasta las casas de nuestra gente", dijo.

"Las opciones de pasar serán escasas en relación a las que tienen ellos si vas a las apuestas, pero confío en mis jugadores. Me preocupa que nosotros demos nuestro nivel y veremos a ver hasta dónde nos da. En cuanto a bajas hay algunas seguras, Emiliano, José y luego tenemos todavía muchos jugadores fuera por el tema del COVID. Aunque igual hay alguno que -de hoy para mañana- me dicen que puedo contar con él pero no podrá iniciar el partido", apuntó.

Iraola aseguró que seguirán tomándose "en serio esta competición". "Hasta ahora hemos hecho las cosas bien, pero ahora nos llega la otra parte, el (equipo) más difícil todavía, y siendo conscientes de que la competición más importante es la liga, y de eso no hay duda, pero como no hay ninguna garantía de que si mañana pierdes no darán algo para el domingo…pues al final hay que intentarlo mañana y el domingo", indicó.

"Vamos a seguir con la misma idea que teníamos con la Copa hasta ahora. Habrá cambios respecto al partido del fin de semana, en algunas posiciones no podremos cambiar por no tener esa posibilidad, pero más que nada porque hay jugadores que llegan con un desgaste muy grande y lo ideal es que entren otros", sentenció Iraola.