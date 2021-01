Tenis.-Margaret Court no devolverá la Orden de Australia a pesar de las críticas por sus declaraciones homófobas

BERLÍN, 26 (dpa/EP)

La extenista australiana Margaret Court, la jugadora con más títulos de 'Grand Slam' de la historia, no devolverá su premio Companion de la División General de la Orden de Australia (AC), el más alto honor otorgado en el país oceánico, a pesar de las críticas del primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews, por sus declaraciones homófobas.

"No lo devolveré, porque me encanta representar a mi nación. No fui yo quien lo buscó, no sabía que lo estaba recibiendo, me sentí muy honrada cuando me dijeron que me lo daban", explicó en la emisora de radio australiana 3AW.

La decisión de otorgarle el galardón a Court fue criticada por Andrews la semana pasada, que aseguró que su oposición frontal al matrimonio entre personas del mismo sexo y su apoyo a la terapia de conversión de homosexuales deberían haber impedido que lo obtuviese.

"No apoyo esto. No creo que ella tenga puntos de vista que se identifiquen con la gran mayoría de las personas en nuestra nación, particularmente de la comunidad LGBTIQ", apuntó Andrews. "Amo a la gente, y amo a los homosexuales y a los transgénero", recalcó.

Court afirmó que los medios de comunicación han tergiversado algunas de sus declaraciones en los últimos años. "Siento que nos hemos vuelto tan izquierdistas que no se nos permite decir nada sobre nuestros valores tradicionales", expuso.

La australiana es la tenista con más títulos de 'Grand Slam' de la historia, con 24 -11 Abiertos de Australia, 5 Roland Garros, 3 Wimbledon y 5 US Open-. Extenistas como Martina Navratilova, Billie Jean King y John McEnroe también han criticado duramente a Court, que desveló que no ha sido invitada a asistir al Abierto de Australia de 2021, que se celebra del 8 al 21 de febrero.